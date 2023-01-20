Фирмино подтвердил, что хочет подписать новый контракт с «Ливерпулем»

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Нападающий «Ливерпуль» Роберто Фирмино подтвердил, что хочет подписать новый контракт с клубом.
«Я имею прекрасную возможность играть на высочайшем уровне с великолепными футболистами. Я счастлив в команде и намерен остаться в «Ливерпуле», — приводит слова бразильца The Guardian.
Ранее появлялась информация, что нападающий подпишет новый контракт до 2025 или 2026 года.
В нынешнем сезоне 31-летний форвард принял участие в 13 матчах английской премьер-лиги, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Действующий контракт Фирмино с мерсисайдским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования