Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:16

Фирмино подтвердил уход из «Ливерпуля»: «Буду делать все возможное для команды до конца»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино высказался о своем уходе из команды в конце сезона.

В марте о грядущем уходе бразильца объявил агент Фирмино. Летом завершается его контракт с командой.

«Я много молился, чтобы Бог охранял меня и помог мне в этом процессе ухода. Я буду делать все возможное для «Ливерпуля» до конца», — приводит слова Фирмино журналист Фабрицио Романо.

31-летний форвард выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 32 матча, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Роберту Фирмину
Футбол
ФК Ливерпуль
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Старение и деградация. Команду Овечкина постигло неизбежное падение
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терри вошел в тренерский штаб «Лестера»

«Арсенал» интересуется полузащитником «Баварии» Гравенберхом