Фирмино вручил 200 подарков игрокам и персоналу «Ливерпуля» в честь своего ухода

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино приготовил подарки в связи со своим уходом из команды, сообщает Флориан Плеттенберг. Контракт 31-летнего бразильца истекает в конце сезона.

В честь ухода Фирмино изготовил 200 подарочных коробок, которые вручил партнерам по команде, друзьям, родственникам и членам персонала «Ливерпуля». Внутри каждой коробки находилась особенная футболка с его автографом и парфюм.

Фирмино выступает за мерсисайдцев с 2015 года. В текущем сезоне он провел 34 игры во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач.