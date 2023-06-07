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Сегодня, 09:46

Фирпо покинет «Лидс» этим летом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник Хуниор Фирпо уйдет из «Лидса» этим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

26-летний испанец хочет попробовать свои силы в другой команде после вылета «павлинов» из АПЛ. Ряд неназванных европейских клубов заинтересован в услугах футболиста.

Фирпо перешел в «Лидс» из «Барселоны» в июле 2021 года. В сезоне-2022/23 игрок забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за английскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 12 миллионов евро.

Фирпо Хуниор
Футбол
ФК Лидс
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