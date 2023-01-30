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Сегодня, 05:56

«Фламенго» не стал продавать 18-летнего полузащитника Матеуса в «Ньюкасл» за 20 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Фламенго» отказался продавать полузащитника Матеуса Франку в «Ньюкасл», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Английский клуб предложил за футболиста 20 миллионов евро, однако руководство «красно-черных» отказалось от сделки. «Ньюкасл» заинтересован в игроке, однако не готов переплачивать и согласен поднять сумму трансфера не выше чем на 5 миллионов.

Матеус — воспитанник «Фламенго», на его счету 7 голов в 29 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 18-летнего бразильца в 4 миллиона евро.

Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Фламенго
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