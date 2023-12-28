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Сегодня, 03:40

Фоден рассказал, о чем говорил Гвардиола в перерыве матча с «Эвертоном»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал победу над «Эвертоном» (3:1) в 19-м туре чемпионата Англии. После первого тайма «ириски» вели в счете.

«Думаю, что в первом тайме мы сыграли очень хорошо, и, похоже, это была та же история, что и в предыдущих играх. Тренер в перерыве только сказал верить в себя, потому что мы топ-команда. Во втором тайме — вау. Думаю, мы поразили соперников тем, как играли. Я хочу похвалить «Эвертон», потому что считаю, что в последнее время они показывают очень хорошие результаты и являются топ-командой. Они усложняют задачу. Я очень доволен результатом. Здесь всегда сложно», — цитирует BBC Фодена.

«Манчестер Сити» набрал 37 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. «Эвертон» идет на 17-й строчке — 16 очков.

Футбол
ФК Манчестер Сити
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