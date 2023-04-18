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Сегодня, 17:11

Фоден вернулся к тренировкам с «Манчестер Сити»

Мария Гусева
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден возобновил тренировки с командой, сообщил журналист Тайрон Маршалл.

22-летний англичанин пропустил несколько недель из-за того, что перенес операцию по удалению аппендицита.

19 апреля «Манчестер Сити» сыграет с «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Ожидается, что Фоден не будет принимать участия в игре.

В сезоне-2022/23 полузащитник провел за «горожан» 36 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

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