Фоден восхитился результатами «Арсенала» под руководством Артеты

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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден рассказал, что думает об игре лондонского «Арсенала» в этом сезоне АПЛ.
«Мы все знаем, насколько хорош Артета, так как работали с ним в «Манчестер Сити». Сейчас «Арсенал» выглядит сильным во всех компонентах, что совсем не удивляет. Артета перенес свои идеи в «Арсенал» — и теперь команда играет в той же манере, что и мы, и смотрится очень здорово», — цитирует Фодена сайт «Сити».
«Арсенал» возглавляют турнирную таблицу, имея в активе 44 очка и опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на пять баллов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования