Фоден восхитился результатами «Арсенала» под руководством Артеты

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден рассказал, что думает об игре лондонского «Арсенала» в этом сезоне АПЛ.

«Мы все знаем, насколько хорош Артета, так как работали с ним в «Манчестер Сити». Сейчас «Арсенал» выглядит сильным во всех компонентах, что совсем не удивляет. Артета перенес свои идеи в «Арсенал» — и теперь команда играет в той же манере, что и мы, и смотрится очень здорово», — цитирует Фодена сайт «Сити».

«Арсенал» возглавляют турнирную таблицу, имея в активе 44 очка и опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на пять баллов.