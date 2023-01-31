Фофана может покинуть «Челси» этой зимой

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Нападающий «Челси» Давид Датро Фофана может покинуть лондонский клуб в текущее трансферное окно, сообщает журналист Санти Уны.
По данным источника, 20-летний футболист может продолжить карьеру в «Байере» или «Ницце». Сам футболист хотел бы выступать в чемпионате Франции. На данный момент стороны обсуждают возможный трансфер.
Фофана перешел в «Челси» в начале января из «Мольде» за 12 миллионов евро. За «синих» форвард успел провести один официальный матч, в котором результативными действиями отметиться не сумел.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования