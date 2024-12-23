Форвард «Арсенала» Сака выбыл на продолжительный срок

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о сроках восстановления нападающего команды Букайо Сака.

23-летний футболист получил травму подколенного сухожилия в матче 17-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (5:1), который состоялся 21 декабря. Он был заменен в первом тайме и покинул стадион на костылях.

«Он выбыл на много недель. Это большая потеря, но для нас это будет серьезным испытанием, чтобы справиться с еще одним вызовом», — цитирует Артету The Independent.

Тренер выразил надежду, что форвард еще выйдет на поле в нынешнем сезоне.

Сака сыграл 24 матча за «Арсенал» во всех турнирах в этом сезоне, забив 9 голов и отдав 13 результативных передач.