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Сегодня, 18:05

Форвард «Арсенала» Сака выбыл на продолжительный срок

Алина Савинова
Букайо Сака.
Фото Reuters
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о сроках восстановления нападающего команды Букайо Сака.

23-летний футболист получил травму подколенного сухожилия в матче 17-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (5:1), который состоялся 21 декабря. Он был заменен в первом тайме и покинул стадион на костылях.

«Он выбыл на много недель. Это большая потеря, но для нас это будет серьезным испытанием, чтобы справиться с еще одним вызовом», — цитирует Артету The Independent.

Тренер выразил надежду, что форвард еще выйдет на поле в нынешнем сезоне.

Сака сыграл 24 матча за «Арсенал» во всех турнирах в этом сезоне, забив 9 голов и отдав 13 результативных передач.

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Букайо Сака
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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