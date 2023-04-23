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Сегодня, 12:09

Уэлбек — о Роберто де Дзерби: «Он особенный тренер, его энергия передается игрокам»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Брайтона» Дэнни Уэлбек рассказал, что думает о работе под руководством главного тренера Роберто Де Дзерби.

«Роберто — особенный тренер. Для меня очень полезно работать с ним на данном этапе моей карьеры. Он страстный, и мы видим, как много значит для него футбол и как он хочет, чтобы его команда побеждала. Его энергия передается игрокам. Им нравится идти за ним и вникать во все, что он говорит, и преуспевать», — цитирует Уэлбека The Telegraph.

В турнирной таблице АПЛ «Брайтон» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков.

Сегодня, 23 апреля, команда сыграет с «МЮ» в полуфинале Кубка Англии. Начало встречи — 18.30 мск.

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