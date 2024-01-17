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Сегодня, 19:17

Форвард «Брентфорда» Тони: «Очевидно, что я хочу играть за топ-клуб и бороться за титулы»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Брентфорда» Айван Тони прокомментировал свое будущее.

«Очевидно, что я хочу играть за топ-клуб и бороться за титулы. Если найдется клуб, который заплатит нужную сумму...тогда кто знает. В январе или в другое время, я буду готов. Сейчас я хочу играть и наслаждаться футболом», — сказал Тони Sky Sports.

В мае 2023 года 27-летний англичанин был отстранен от соревнований на 8 месяцев из-за того, что делал нелегальные ставки на спорт. Тони признал свою вину, срок дисквалификации действовал до 16 января 2024 года.

Футбол
ФК Брентфорд
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