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Сегодня, 22:28

Форвард «Брентфорда» Тони признал вину в нарушении регламента о ставках

Мария Гусева
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Нападающий «Брентфорда» Айван Тони признал вину по обвинениям Футбольной ассоциации Англии (FA) в игре на ставках на футбол, сообщает Daily Mail.

26-летнему англичанину предъявлены обвинения в более чем 250 нарушениях в период с февраля 2017 года по январь 2021 года. Форвард признался в нескольких из них, но часть других обвинений отрицает. Ожидается, что футболист получит дисквалификацию как минимум до конца сезона-2022/23.

В период нарушений Тони играл за «Ньюкасл», «Сканторп», «Уиган» и «Питерборо». Сообщается, что он не делал ставок против своих команд.

Тони выступает за «Брентфорд» с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 4 результативные передачи.

Футбол
ФК Брентфорд
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