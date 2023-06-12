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Сегодня, 14:51

Тони: «Несмотря на то, что я отстранен на 8 месяцев, самым большим наказанием было пропустить ЧМ»

Мария Гусева
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Форвард «Брентфорда» и сборной Англии Айван Тони рассказал, что тяжело воспринял пропуск ЧМ-2022.

В ноябре 2022 года 27-летнему форварду были предъявлены обвинения более чем в 200 нарушениях регламента о ставках. Тони не был вызван в сборную Англии на чемпионат мира в Катаре.

«Поддержка — это хорошо, но я не хочу, чтобы меня кто-то жалел, — цитирует Kick Game Тони. — Несмотря на то что я пропущу восемь месяцев, самым большим наказанием было пропустить чемпионат мира — мечту каждого. Наказание есть наказание, нужно идти дальше. Я просто должен сосредоточиться на моменте, когда вернусь к тренировкам. Я хочу стать другим зверем, когда вернусь».

Ранее стало известно, что нападающий отстранен на 8 месяцев из-за многочисленных ставок на спорт. В период с 2017 по 2021 год Тони 232 раза нарушил запрет на ставки. Дисквалификация завершится в январе следующего года.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
ФК Брентфорд
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