Форвард «Ман Сити» Холанн назвал игру против «МЮ» лучшей в сезоне АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал победный матч 10-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (3:0). В этой встрече норвежец оформил дубль.

«Была ли это лучшая игра «Сити» в сезоне? Я думаю, да — с точки зрения контроля игры и футбола, в который мы хотим играть. Было непросто, но невероятно то, как нам удалось продолжать идти вперед.

Особенная победа. Вообще, мы заработали три очка. Требуется стабильность на протяжении всего сезона. Надо набирать очки каждую неделю«, — цитирует Холанна BBC.

«Манчестер Сити» с 24 очками поднялся на третье место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 15 очками идет восьмым в турнирной таблице.