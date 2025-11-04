Видео
4 ноября, 17:52

Холанн считает, что его уровень далек от уровня Роналду и Месси

Алина Савинова

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн ответил на вопрос о том, видит ли он себя на уровне португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.

«Нет, совсем нет. Я далек от них. Никто не может приблизиться к ним, так что нет», — цитирует норвежского футболиста ВВС.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что Холанн демонстрирует тот же уровень игры, что и Месси с Роналду. Однако, по словам специалиста, разница заключается в том, что аргентинец и португалец делали это на протяжении 15 лет.

Холанн выступает за «горожан» с 2022 года. В этом сезоне 25-летний норвежец провел 13 матчей за «Ман Сити» во всех турнирах, отметившись 17 голами и 1 результативной передачей.

