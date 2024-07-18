Савио — о «Манчестер Сити»: «Счастлив перейти в лучший клуб мира»

Вингер «Манчестер Сити» Савио поделился эмоциями после подписания контракта с «горожанами».

«Я очень счастлив присоединиться к «Манчестер Сити». Все знают, что это лучшая команда в мире на данный момент, поэтому я воодушевлен находится здесь. Предвкушаю работу с Пепом Гвардиолой — одним из лучших тренеров в истории. Он поможет мне стать еще лучше», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

20-летний бразилец подписал контракт до лета 2029 года. По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 25 миллионов евро, еще 15 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

В прошлом сезоне Савио был арендован «Жироной». В 37 матчах ла лиги он забил 9 голов и сделал 10 результативных перадач.