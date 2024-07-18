Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:47

Савио — о «Манчестер Сити»: «Счастлив перейти в лучший клуб мира»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Вингер «Манчестер Сити» Савио поделился эмоциями после подписания контракта с «горожанами».

«Я очень счастлив присоединиться к «Манчестер Сити». Все знают, что это лучшая команда в мире на данный момент, поэтому я воодушевлен находится здесь. Предвкушаю работу с Пепом Гвардиолой — одним из лучших тренеров в истории. Он поможет мне стать еще лучше», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

20-летний бразилец подписал контракт до лета 2029 года. По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 25 миллионов евро, еще 15 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

В прошлом сезоне Савио был арендован «Жироной». В 37 матчах ла лиги он забил 9 голов и сделал 10 результативных перадач.

ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
Стали известны денежные бонусы всех стран за медали на Олимпиаде-2024
«Бордо» может потерять профессиональный статус из-за долгов
Маск попросил Шольца отреагировать на заявление комика из ФРГ о покушении на Трампа
Что происходит в «Зените» накануне старта нового сезона РПЛ
Песков заявил, что присутствие сил НАТО в Черном море угрожает России
КХЛ изменила ряд правил игры на сезон-2024/25
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере 18-летнего игрока «Лилля» Йоро