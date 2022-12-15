Форвард «Мольде» Фофана перейдет в «Челси» в январе

Нападающий «Мольде» Давид Датро Фофана перейдет в «Челси» в январе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, трансфер 19-летнего ивуарийца обойдется лондонскому клубу в сумму около 10 миллионов евро. Многие топ-клубы Европы следили за футболистом, однако «Челси» оказался убедительнее остальных в переговорах.

В нынешнем сезоне Фофана забил 21 гол и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за «Мольде» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.