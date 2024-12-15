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Диалло о победе над «Манчестер Сити»: «МЮ» показал, что может выиграть в любом матче»

Руслан Минаев
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:1) в 16-м туре АПЛ.

«Это дерби. Если играешь в таком матче, то должен играть на победу. И «МЮ» показал, что может выиграть в любом матче. Хочу поблагодарить Бога, ну а мы двигаемся к следующей игре», — цитирует 22-летнего ивуарийца Sky Sports.

На 88-й минуте Диалло заработал пенальти, который реализовал хавбек «МЮ» Бруну Фернандеш и сравнял счет. Спустя две минуты форвард установил окончательный счет.

ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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