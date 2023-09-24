Форвард «МЮ» Рэшфорд попал в аварию после победы над «Бернли»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд попал в автомобильную аварию, сообщает The Sun.

25-летний англичанин возвращался с тренировочного центра «МЮ» после победы над «Бернли» (1:0) в 6-м туре АПЛ. Он был за рулем своего Rolls Royce стоимостью 700 тысяч фунтов стерлингов. Сообщается, что футболист был потрясен происшествием, но не получил серьезных травм.

В текущем сезоне Рэшфорд забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 6 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.