Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Таблица переходов
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:37

Форвард «МЮ» Рэшфорд попал в аварию после победы над «Бернли»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Маркус Рэшфорд.
Фото AFP
Telegram Дзен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд попал в автомобильную аварию, сообщает The Sun.

25-летний англичанин возвращался с тренировочного центра «МЮ» после победы над «Бернли» (1:0) в 6-м туре АПЛ. Он был за рулем своего Rolls Royce стоимостью 700 тысяч фунтов стерлингов. Сообщается, что футболист был потрясен происшествием, но не получил серьезных травм.

В текущем сезоне Рэшфорд забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 6 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Бернли
ФК Манчестер Юнайтед
0
Читайте также
Костомаров и Домнина рассказали о перенесенных фигуристом инсульте и коме
Жена Костомарова Домнина рассказала о госпитализации и борьбе за жизнь фигуриста
Лавров: Россия уважает целостность Украины при соблюдении декларации 1991 года
Times рассказала о дезертирстве сержанта ВСУ после отказа командования лечить его руку
Юрист Соловьев рассказал о сокращении пенсии при ошибке в расчетах
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Почеттино: «Мы не тот «Челси», который выигрывал Лигу чемпионов или АПЛ»