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Сегодня, 12:26

Форвард «Ньюкасла» Исак не вернется на поле до конца 2022 года

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хоуи сообщил, что форвард «сорок» Александр Исак не вернется на поле до конца 2022 года.

«Думаю, мы вряд ли увидим Исака до начала ЧМ-2022. К сожалению, у него слишком серьезная травма бедра. Для него это непростое испытание, ведь он совсем недавно переехал выступать в чемпионате Англии. Он хорошо адаптировался к новым условиям, но травмировался в сборной.
Тем не менее, Александр еще молод, у него большое будущее, мы должны помогать ему и хотим убедиться, что когда он вернется, с ним все будет в порядке», — приводит пресс-служба «Ньюкасла» слова Хоуи.

Исак перешел в «Ньюкасл» из «Реала Сосьедада» в августе 2022 года. На счету 23-летнего шведа 2 гола в 3 матчах за английскую команду.

Александер Исак
Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
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