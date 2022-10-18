Форвард «Ньюкасла» Исак не вернется на поле до конца 2022 года

Сегодня, 12:26
Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хоуи сообщил, что форвард «сорок» Александр Исак не вернется на поле до конца 2022 года.
«Думаю, мы вряд ли увидим Исака до начала ЧМ-2022. К сожалению, у него слишком серьезная травма бедра. Для него это непростое испытание, ведь он совсем недавно переехал выступать в чемпионате Англии. Он хорошо адаптировался к новым условиям, но травмировался в сборной.
Тем не менее, Александр еще молод, у него большое будущее, мы должны помогать ему и хотим убедиться, что когда он вернется, с ним все будет в порядке», — приводит пресс-служба «Ньюкасла» слова Хоуи.
Исак перешел в «Ньюкасл» из «Реала Сосьедада» в августе 2022 года. На счету 23-летнего шведа 2 гола в 3 матчах за английскую команду.