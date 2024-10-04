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Форвард «Престона» дисквалифицирован на восемь матчей за укус соперника в шею

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Черногорского нападающего «Престона» Милутина Осмаича дисквалифицировали на восемь матчей за укус соперника в область шеи, информирует Sky Sports.

Инцидент произошел во время матча 6-го тура чемпионшипа между «Блэкберном» и «Престоном» (0:0). Защитник Оэун Бек пожаловался арбитру, что черногорец укусил его за шею, после чего судья показал Осмаичу желтую карточку.

Футбольная ассоциация Англии (FA) провела расследование по произошедшему эпизоду. В результате форварда «Престона» отстранили на восемь матчей и наложили штраф в размере 15 тысяч фунтов.

Футбол

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