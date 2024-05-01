Форвард «Тоттенхэма» Вернер выбыл до конца сезона

Нападающий «Тоттенхэма» Тимо Вернер выбыл до конца сезона из-за травмы. Главный тренер Анге Постекоглу сообщил, что сезон для немца закончен.

Постекоглу заменил форварда Тимо Вернера в первом тайме матча 35-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:3).

Футболист был травмирован в первом тайме и срочно покинул поле. На его место вышел Бреннан Джонсон.

Вернер играет за «Тоттенхэм» на правах аренды из «Лейпцига». Руководство команды пока не решило, будет ли выкупать нападающего на постоянной основе за 17 миллионов евро.