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Форвард «Вест Хэма» Антонио находится в стабильном состоянии после ДТП

Диана Андрющенко
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Нападающий лондонского «Вест Хэма» Майкл Антонио находится в стабильном состоянии после ДТП.

«Вест Хэм Юнайтед» подтверждает, что состояние Майкла Антонио стабильно после ДТП, произошедшего сегодня днем в районе Эссекса. Майкл находится в сознании, общается и в настоящее время находится под пристальным наблюдением в центральной лондонской больнице», — говорится на официальном сайте клуба.

«Вест Хэм» ранее сообщал, что футболист попал в ДТП, не предоставив информации о его состоянии. В соцсетях появились фотографии с места происшествия, на которых запечатлен разбитый «Феррари», принадлежащий футболисту. Зарубежные СМИ сообщали, что Антонио доставили в больницу на вертолете.

34-летний Антонио выступает за «Вест Хэм» с 2015 года. В этом сезоне нападающий провел 15 матчей за «молотобойцев» во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Источник: «Вест Хэм»
Майкл Антонио
ФК Вест Хэм Юнайтед
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