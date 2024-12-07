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Форвард «Вест Хэма» Антонио попал в ДТП

Алина Савинова
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Нападающий «Вест Хэма» Микаил Антонио стал участником серьезного ДТП.

В субботу, 7 декабря, в социальных сетях появились фотографии с места происшествия, на которых запечатлен разбитый «Феррари», принадлежаший 34-летнему футболисту. Зарубежные СМИ сообщали, что Антонио доставили в больницу на вертолете.

Позже клуб подтвердил информацию о том, что форвард команды попал в автоаварию.

«Вест Хэм» подтверждает, что нападающий Майкл Антонио попал в дорожно-транспортное происшествие. Мысли и молитвы всех членов клуба сейчас с Майклом, его семьей и друзьями. «Вест Хэм» предоставит обновленную информацию в ближайшее время, — говорится в заявлении клуба.

Антонио выступает за «Вест Хэм» с 2015 года. В этом сезоне нападающий провел 15 матчей за «молотобойцев» во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
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