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Сегодня, 17:12

Форвард «Вест Хэма» Антонио пропустит около года из-за перелома, полученного в ДТП

Алина Савинова
Майкл Антонио.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио перенес операцию по поводу перелома ноги, полученного в результате аварии, сообщает The Guardian.

34-летний футболист стал участником серьезного ДТП 7 декабря. Он был доставлен в больницу на вертолете. Позднее в клубе сообщили, что игрок находится в стабильном состоянии.

По информации источника, после перенесенной операции Антонио не сможет выйти на поле в течение года. В настоящее время он находится под пристальным наблюдением врачей в лондонской больнице. Футболист в сознании и может общаться.

Нападающий &laquo;Вест Хэма&raquo; Майкл Антонио. Звезда «Вест Хэма» попал в жуткое ДТП. Машина — всмятку, Антонио — в больнице

Антонио выступает за «Вест Хэм» с 2015 года. В этом сезоне нападающий провел 15 матчей за «молотобойцев» во всех турнирах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.

Майкл Антонио
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
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