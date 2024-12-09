Форвард «Вест Хэма» Антонио пропустит около года из-за перелома, полученного в ДТП

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио перенес операцию по поводу перелома ноги, полученного в результате аварии, сообщает The Guardian.

34-летний футболист стал участником серьезного ДТП 7 декабря. Он был доставлен в больницу на вертолете. Позднее в клубе сообщили, что игрок находится в стабильном состоянии.

По информации источника, после перенесенной операции Антонио не сможет выйти на поле в течение года. В настоящее время он находится под пристальным наблюдением врачей в лондонской больнице. Футболист в сознании и может общаться.

Антонио выступает за «Вест Хэм» с 2015 года. В этом сезоне нападающий провел 15 матчей за «молотобойцев» во всех турнирах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.