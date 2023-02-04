Форвард «Вест Хэма» Антонио рассказал, как сорвался его уход из клуба в зимнее трансферное окно

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Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио рассказал, что мог покинуть клуб в зимнее трансферное окно, однако руководство «молотобойцев» заблокировало сделку.
«В январе у меня было несколько предложений, но не буду говорить, от кого. В «Вест Хэме» сказали, что не хотят меня отпускать сейчас. Я ответил:» Нет проблем". Я останусь в команде и буду бороться за место в составе, стараться помочь сохранить место в АПЛ", — рассказал в подкасте Footballers' Football Podcast Антонио.
В сезоне-2022/23 Антонио забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи в 27 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 32-летнего ямайца в 9 миллионов евро.
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