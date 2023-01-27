Форвард «Вильярреала» Джексон не прошел медосмотр в «Борнмуте»

Форвард «Вильярреала» Николас Джексон не прошел медосмотр для перехода в «Борнмут», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, медицинские тесты не дали нужного результата. Ожидалось, что 21-летний футболист вернется после травмы подколенного сухожилия 10 февраля, но врачи «Борнмута» считают, что он будет готов не раньше 10 марта.

Таким образом, Джексон возвращается в «Вильярреал».

Сенегальский футболист выступает за испанский клуб с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 24 матчах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.