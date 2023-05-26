Форварду «Брентфорда» Тони, которого отстранили на 8 месяцев из-за ставок, диагностировали лудоманию

Футбольная ассоциация Англии объяснила срок дисквалификации нападающего «Брентфорда» Айвана Тони.

17 мая стало известно, что Тони отстранен на 8 месяцев за многочисленные ставки на спорт. С 2017 по 2021 годы 27-летний форвард совершил более 200 нарушений. Кроме того, он сделал 13 ставок на поражение «Брентфорда» в матчах, в которых не выходил на поле.

Нападающему грозила 15-месячная дисквалификация, но в Футбольной ассоциации Англии учли признание вины со стороны Тони и диагноз, который ему поставили врачи. Психиатр диагностировал у него лудоманию — зависимость от азартных игр.

В текущем сезоне Тони провел 33 матча в АПЛ, забил 20 мячей и сделал 4 голевые передачи. Его действующий контракт с «Брентфордом» рассчитан до лета 2025 года.