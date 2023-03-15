Холанну осталось забить 5 голов до рекорда результативности Салаха и ван Нистелроя за сезон в английском клубе

Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн отметился пента-триком в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (7:0).

Таким образом, норвежец забил в этом сезоне свой 39-й гол и приблизился к рекорду результативности за сезон в английском клубе.

Лучший результат по этому показателю принадлежит Мохамеду Салаху (сезон-2017/18) и Руду ван Нистелрою (сезон-2002/03), которые забивали по 44 мяча.

Для 22-летнего Холанна это дебютный сезон в АПЛ. Он провел за «МанСити» 36 матчей, забил 39 голов и отдал 5 результативных передач.