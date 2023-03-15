0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:40

Холанну осталось забить 5 голов до рекорда результативности Салаха и ван Нистелроя за сезон в английском клубе

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн отметился пента-триком в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (7:0).

Таким образом, норвежец забил в этом сезоне свой 39-й гол и приблизился к рекорду результативности за сезон в английском клубе.

Лучший результат по этому показателю принадлежит Мохамеду Салаху (сезон-2017/18) и Руду ван Нистелрою (сезон-2002/03), которые забивали по 44 мяча.

Для 22-летнего Холанна это дебютный сезон в АПЛ. Он провел за «МанСити» 36 матчей, забил 39 голов и отдал 5 результативных передач.

Мохамед Салах
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
Руд ван Нистелрой
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российский шахматист выиграл чемпионат Европы. Это был наш последний турнир в Старом Свете
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
Шойгу поручил КТВР удвоить объемы производства высокоточных средств поражения
Балицкий заявил о группировке ВСУ из 40 тыс. человек в Запорожской области
Боярский заявил о планах завершить карьеру в театре
В ЛНР заявили о минировании боевиками ВСУ берега вдоль реки под Кременной
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиола: «Де Дзерби многое меняет в английском футболе»

«Ливерпуль» может подписать Гави из «Барселоны», если трансфер Беллингема сорвется