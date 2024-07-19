Фото Аршавина использовали для анонса нового сезона АПЛ

Фотографию бывшего полузащитника «Арсенала» Андрея Аршавина использовали для анонса нового сезона АПЛ в соцсетях.

«Сколько недель осталось до возвращения Премьер-лиги?» — говорится в сообщении АПЛ в соцсети X. К публикации приложены фотографии Аршавина, экс-форварда «Челси» Дидье Дрогба и бывшего защитника «МЮ» Рио Фердинанда. Все они демонстрируют на снимках 4 пальца.

Пост АПЛ в соцсети X. Фото Скриншот

Аршавин продемонстрировал жест с 4 пальцами после покера в ворота «Ливерпуля» (4:4) в матче АПЛ в апреле 2009 года.

Новый сезон АПЛ стартует 16 августа.