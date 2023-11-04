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Сегодня, 13:33

FourFourTwo: Канчельскис — единственный россиянин, попавший в топ-100 лучших игроков АПЛ

Андрей Канчельскис.
Фото Getty Images
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис занял 99-е место в рейтинге 100 лучших игроков, выступавших в АПЛ с 1992 года по версии FourFourTwo.

Экс-нападающий «Арсенала» Тьерри Анри возглавил список лучших футболистов премьер-лиги. В пятерку сильнейших также вошли Криштиану Роналду (2-е место), Алан Ширер (3-е место), Уэйн Руни (4-е место) и Райан Гиггз (5-е место).

Андрей Канчельскис — единственный россиянин в топ-100 рейтинга британского издания.

Бывший игрок сборной России — 2-кратный чемпион Англии и обладатель Кубка Англии в составе за «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 1991 по 1995 год. Также российский хавбек играл в Англии за «Эвертон» (1995-1997), «Манчестер Сити» (2001) и «Саутгемптон» (2002-2003).

В общей сложности Канчельскис провел в АПЛ 186 игр, забил 48 голов.

Андрей Канчельскис в &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. «Фергюсон готов был извиниться, но я пошел на принцип...» Как Канчельскис играл в «МЮ»

Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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