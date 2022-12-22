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Сегодня, 11:02

Бывший защитник «Челси» Лебеф: «Карьера Канте подходит к завершению»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Челси» и сборной Франции Франк Лебеф считает, что карьера полузащитника лондонского клуба Нголо Канте близится к завершению.

Футболист получает большое количество травм, из-за которых не принимает участие в матчах. Действующее соглашение Канте с «Челси» рассчитано до лета 2023 года и руководство клуба не планирует продлевать договор с хавбеком.

«Думаю, что карьера Канте подходит к завершению. Похоже, что его тело просит его уйти из футбола. Ему нужно принять решение. Обсудить все с семьей. Возможно, ему лучше и правда закончить с футболом. Конечно, я не знаю, что будет с его формой. Если он считает, что все еще может помочь «Челси», то так тому и быть», — приводит слова Лебефа Football London.

Ранее сообщалось, что Канте может продолжить карьеру в «Барселоне».

В текущем сезоне 31-летний француз провел за «Челси» два матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Трансферная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.

Н`Голо Канте
Футбол
ФК Челси
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