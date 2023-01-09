Бывший защитник сборной Франции Лебеф: «Я никогда не видел, чтобы «Челси» был настолько плох»

Бывший защитник «Челси» и сборной Франции Франк Лебеф раскритиковал работу главного тренера синих Грэма Поттера после поражения команды в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Манчестер Сити» (0:4).

«Мистер Поттер, с нас уже хватит, что-нибудь должно измениться. Это не тот клуб, что я знаю. Они так далеки от того, чтобы стать чемпионами Европы. Я очень расстроен тем, что я вижу. Они не делают ничего для того, чтобы люди хотя бы испытывали гордость за них. Иди и сражайся! Я никогда не видел, чтобы «Челси» был так плох. У игроков нет воли, нет духа, нет храбрости, чтобы сражаться за свои цвета. Им незнакома гордость», — приводит слова Лебефа ESPN.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 25 очков за 17 матчей. В последних 8 встречах АПЛ лондонцы одержали только 1 победу.