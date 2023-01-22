Фрэнк Лэмпард близок к увольнению из «Эвертона»

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Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард близок к отставке, сообщает Daily Mail.
По данным источника, руководство клуба недовольно последними результатами, серьезно рассматривает возможность увольнения Лэмпарда и ведет поиск нового специалиста, который поможет команде сохранить место в АПЛ по итогам сезона.
Лэмпард возглавляет «Эвертон» с января 2022 года. В субботу, 21 января команда уступила «Вест Хэму» (0:2) и продлила свою серию без побед в чемпионате Англии до восьми матчей. «Ириски» идут на 19-й строчке в турнирной таблице с 15 очками в 20 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования