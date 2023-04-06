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Сегодня, 08:11

Фабрицио Романо: Лэмпард назначен временным тренером «Челси»

Руслан Минаев
Фрэнк Лэмпард.
Фото Reuters
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Фрэнк Лэмпард назначен временно исполняющим обязанности главного тренера «Челси», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter. Контракт с экс-наставником «синих» действует до конца этого сезона.

Лэмпард согласился на краткосрочную сделку. При этом, клуб продолжит процесс поиска нового тренера для долгосрочного проекта.

44-летний англичанин возглавлял «Челси» с 2019 по 2021 год, после чего год работал в «Эвертоне». С января специалист находится без работы.

2 апреля «Челси» объявил об увольнении Поттера с поста главного тренера лондонского клуба. В тот же день Роджерс покинул «Лестер». Английский специалист возглавлял команду с февраля 2019 года. После 29 матчей «Челси» с 39 очками занимает одиннадцатое место в таблице чемпионата Англии.

Фрэнк Лэмпард
ФК Челси
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