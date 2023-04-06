Лэмпард — о назначении временным тренером «Челси»: «Мне было легко согласиться, это мой клуб»

Фрэнк Лэмпард высказался о своем назначении на должность временного главного тренера «Челси».

«Я сделаю все возможное, а потом посмотрим, что произойдет. Я взволнован, потому что здесь очень много талантливых игроков. Мне было легко согласиться на эту работу, это мой клуб», — цитирует Лэмпарда журналист Фабрицио Романо.

Ранее «Челси» объявил о подписании контракта с Лэмпардом до конца текущего сезона. 2 апреля «синие» уволили Грэма Поттера, который возглавлял команду с сентября.

Лэмпард уже возглавлял «Челси» с 2019 по 2021 год. После этого англичанин на протяжении года тренировал «Эвертон», который покинул по ходу этого сезона.