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Сегодня, 19:25

Лэмпард — о положении «Эвертона»: «Я большой мальчик. Я ничего не боюсь»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал положение команды в чемпионате Англии.

Ранее сообщалось, что английский специалист близок к увольнению из команды.

«Я пришел сюда с широко открытыми глазами. Я большой мальчик. Я ничего не боюсь. Мы боролись за место в премьер-лиге, когда я пришел сюда в прошлом году. Такова реальность. Летом ушел Ришарлисон, нам пришлось перестраивать состав. Мы должны делать то же самое, что и в прошлом сезоне, сейчас. У нас страстная фанатская база, которая поддерживает нас в трудные моменты. У меня нет проблем с болельщиками. Мы должны подняться и играть за «Эвертон». Я хочу добиться успеха в этом клубе. Какие бы трудности ни возникали, я приму их с высоко поднятой головой и буду получать от них удовольствие. Мне нравится работать в этом клубе, это большая честь для меня», — приводит слова Лэмпарда The Guardian.

После поражения в 19-м туре АПЛ от «Брайтона» (1:4) «Эвертон» продлил свою серию без побед до семи игр. «Ириски» занимают 18-е место турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 15 очков за 18 матчей.

Фрэнк Лэмпард
ФК Эвертон
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