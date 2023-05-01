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Сегодня, 17:00

Лэмпард — об «Арсенале»: «Это фантастическая команда. Осталось достаточно игр, чтобы элемент риска присутствовал в таблице»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о шансах «Арсенала» на чемпионство в текущем сезоне.

«Они все еще очень стремятся выиграть Премьер-лигу. Это фантастическая команда, и они проводят отличный сезон. Если они слегка ранены, то могут сильно отреагировать. Осталось еще достаточно игр, чтобы элемент риска все еще присутствовал в верхней части таблицы и в нижней. Они точно остаются в гонке. «Манчестер Сити» продемонстрировал невероятную форму, и мы очень уважаем это, но мы также должны уважать то, что «Арсенал» сделал в этом году. Они все равно будут верить, что участвуют в борьбе, и это правильно», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 76 очков за 32 матча. «Арсенал» занимает вторую строчку, отставая на одно очко, сыграв на матч больше.

Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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