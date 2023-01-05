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Сегодня, 23:02

«Фулхэм» активировал опции продления контрактов с двумя игроками

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Фулхэм» активировал опции продления контрактов с двумя футболиста.

Как сообщается на сайте клуба, защитник Тосин Адарабиойо и нападающий Бобби Декордова-Рид останутся в команде до лета 2024 года.

25-летний Адарабиойо перешел в «Фулхэм» в октябре 2020 года из «Манчестер Сити». В текущем сезоне он провел в составе команды 12 матчей в АПЛ и забил один гол.

29-летний форвард играет за «Фулхэм» тоже с 2020 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 17 матчах АПЛ, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: ФК «Фулхэм»
Футбол
ФК Фулхэм
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