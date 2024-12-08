Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:58

«Арсенал» не сумел обыграть «Фулхэм»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Арсенал» в гостях сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1) в матче 15-го тура АПЛ.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Арсенал» в гостях сыграл вничью с «Фулхэмом» в матче 15-го тура АПЛ — 1:1.

Счет на 11-й минуте открыл форвард хозяев Рауль Хименес. «Арсенал» отыгрался благодаря голу Вильяма Салиба на 52-й минуте. Гости могли вырвать победу в концовке, но забитый мяч Букайо Сака отменили после просмотра ВАР.

«Арсенал» (29 очков) поднялся на второе место в АПЛ. «Фулхэм» (23) идет девятым в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
08 дек, 17:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
1:1
Арсенал

В параллельных матчах «Борнмут» вырвал победу над «Ипсвичем» (2:1), а «Лестер» и «Брайтон» сыграли вничью (2:2).

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
08 дек, 17:00. Portman Road (Ипсвич)
Ипсвич
1:2
Борнмут
Англия. Премьер-лига. 15-й тур
08 дек, 17:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
2:2
Брайтон

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Борнмут
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ипсвич Таун
ФК Лестер
ФК Фулхэм
Читайте также
Каспер Рууд сделал предложение своей девушке
Медали и призовые Валиевой не распределили между российскими спортсменками
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
NYT указала на готовность Зеленского идти на уступки после встречи с Трампом
МИД РФ заявил о решении Асада покинуть пост президента Сирии и уехать из страны
Две сильнейшие вспышки произошли на Солнце 8 декабря
Сегодня
Вчера
Неделя