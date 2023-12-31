Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:00

«Фулхэм» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире

Бесплатная трансляция матча АПЛ «Фулхэм» — «Арсенал» в прямом эфире пройдет во «Вконтакте»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Микель Артета.
Микель Артета.
Фото Reuters
Telegram Дзен

31 декабря «Фулхэм» на своем поле стадиона «Крейвен Коттедж» в Лондоне примет «Арсенал» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Фулхэм» — «Арсенал» можно в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями встречи АПЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Фулхэм» с 21 баллом занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» тренера Микеля Артеты находится на четвертой строчке с 40 очками.

В последний раз команды встречались 26 августа 2023 года. Тогда «Арсенал» и «Фулхэм» сыграли вничью в третьем туре чемпионата Англии — 2:2

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Фулхэм
0
Читайте также
Таблица КХЛ по итогам 2023 года: «Спартак» лидирует в лиге, «Металлург» — первый на Востоке
Россиянин Бетербиев проведет бой против британца Смита в начале 2024 года
ВС России поразили на Украине филиал центра управления космическими средствами
ВС РФ в ответ на удар по Белгороду поразили центры принятия решений ВСУ в Харькове
Глава МИД Аргентины объяснила отказ от вступления в БРИКС
Шольц в новогоднем обращении упомянул Украину и газ
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Каррагер раскритиковал «Челси» из-за ситуации с Конором Галлахером