«Астон Вилла» победила «Фулхэм» в выездном матче АПЛ

«Астон Вилла» обыграла «Фулхэм» в гостевом матче 8-го тура чемпионата Англии — 3:1.

В составе победителей голы забили Морган Роджерс и Олли Уоткинс. Еще один мяч на счету защитника хозяев Исса Диопа, который перенаправил снаряд в собственные ворота. У «Фулхэма» отличился Рауль Хименес.

На 64-й минуте защитник «Фулхэма» Йоаким Андерсен получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

В следующем матче первенства «Фулхэм» сыграет в гостях с «Эвертоном», а «Астон Вилла» примет «Борнмут». Обе встречи состоятся 26 октября.

В паралелльных встречах «Брайтон» добился гостевой победы над «Ньюкаслом» — 1:0, а «Лестер» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» — 3:2. «Лисы» проигрывали по ходу игры со счетом 0:2.