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19 октября, 18:56

«Астон Вилла» победила «Фулхэм» в выездном матче АПЛ

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«Астон Вилла» обыграла «Фулхэм» в гостевом матче 8-го тура чемпионата Англии — 3:1.

В составе победителей голы забили Морган Роджерс и Олли Уоткинс. Еще один мяч на счету защитника хозяев Исса Диопа, который перенаправил снаряд в собственные ворота. У «Фулхэма» отличился Рауль Хименес.

На 64-й минуте защитник «Фулхэма» Йоаким Андерсен получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

В следующем матче первенства «Фулхэм» сыграет в гостях с «Эвертоном», а «Астон Вилла» примет «Борнмут». Обе встречи состоятся 26 октября.

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
19 окт, 17:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
1:3
Астон Вилла

В паралелльных встречах «Брайтон» добился гостевой победы над «Ньюкаслом» — 1:0, а «Лестер» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» — 3:2. «Лисы» проигрывали по ходу игры со счетом 0:2.

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
19 окт, 17:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
0:1
Брайтон
Англия. Премьер-лига. 8-й тур
19 окт, 17:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
2:3
Лестер
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Фулхэм

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