«Фулхэм» близок к подписанию защитника «Лестера» Кастаня

«Фулхэм» близок к достижению соглашения с «Лестером» по трансферу защитника Тимоти Кастаня, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сейчас стороны обсуждают последние детали перехода 27-летнего футболиста.

Кастань выступает за «Лестер» с сентября 2020 года. В этом сезоне он пока не сыграл ни одного матча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.