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Сегодня, 00:33

«Фулхэм» победил «Брайтон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Фулхэм» выиграл у «Брайтона» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне.

Нападающий лондонской команды Алекс Ивоби на 4-й минуте открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. Сразу после перерыва гостям удалось отыграться — забил Карлос Балеба. Благодаря автоголу Майка Орайли на 79-й минуте «дачники» вновь вышли вперед. В концовке Ивоби оформил дубль и установил окончательный счет.

«Фулхэм» Набрал 22 очка и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Брайтон» идет на 5-й строчке — 23 очка.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
05 дек, 22:30. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
3:1
Брайтон
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Фулхэм
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