«Фулхэм» хочет арендовать защитника «Ромы» Карсдорпа

«Фулхэм» хочет взять в аренду до конца сезона защитника «Ромы» Рика Карсдорпа, сообщает журналист Николо Скира.

У 27-летнего игрока случился конфликт с главным тренером римского клуба Дозе Моуринью. Карсдорп только недавно вернулся в расположение команды и возобновил тренировки.

Контракт защитника с «Ромой» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах за «Рому».