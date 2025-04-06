«Фулхэм» примет «Ливерпуль» в матче 31-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 6 апреля. Игра пройдет на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и начнется в 16.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Фулхэм» — «Ливерпуль» 6 апреля 2024 года (видео)

За ключевыми событиями и результатом игры «Фулхэм» — «Ливерпуль» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции АПЛ, видео доступны в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

Англия. Премьер-лига. 31-й тур.

06 апреля, 16:00. Craven Cottage (Лондон)

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с 73 очками. «Фулхэм» располагается на 10-й строчке с 45 очками. В матче первого круга АПЛ в декабре 2024 года команды сыграли вничью (2:2).