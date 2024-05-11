«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» и возглавил таблицу АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Фулхэм» в матче 37-го тура АПЛ — 4:0.

Дубль за «горожан» оформил Йошко Гвардиол. Хорватский защитник отличился на 13-й и 71-й минутах. Еще один мяч на 59-й минуте забил Фил Фоден. Окончательный счет на 90+7-й минуте с пенальти установил Хулиан Альварес.

В концовке лондонцы остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Исса Диоп.

«Манчестер Сити» (85 очков) обошел «Арсенал» (83) и возглавил турнирную таблицу АПЛ. «Фулхэм» (44) занимает 13-ю строчку.