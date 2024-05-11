«Фулхэм» сыграет с «Манчестер Сити» в мачте 37-го тура чемпионата Англии в субботу, 11 мая. Игра пройдет на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Начало — в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Фулхэм» — «Манчестер Сити» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции встреч АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

Белые набрали 44 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда из Манчестера с 82 баллами располагается на 2-й строчке премьер-лиги. Отрыв от лидирующего «Арсенала» — 1 очко.

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