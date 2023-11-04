Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:00

«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Бесплатная видеотрансляция матча «Фулхэм» — «МЮ» начнется в 15.30 мск 4 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Харри Магуайр.
Харри Магуайр.
Фото Reuters
Telegram Дзен

4 ноября «Фулхэм» дома сыграет против «Манчестер Юнайтед» в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча пройдет в субботу на стадионе «Крейвен Коттедж» в городе Лондон. Начало — в 15.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» можно будет с помощью социальной сети «ВКонтакте».

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию с самыми важными событиями игры «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» в матч-центре.

Команда тренера Эрика тен Хага занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ с 15 баллами. «Фулхэм» с 12 очками располагается на 14-й строчке.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фулхэм
0
Читайте также
Двукратный олимпийский чемпион фигурист Протопопов умер в Швейцарии
Карпов: «Локомотив» заплатит за хавбека «Оренбурга» Веру 3 миллиона евро
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова
Bild сообщила о неловкой попытке главы МИД Хорватии поцеловать Бербок
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

FourFourTwo: Канчельскис — единственный россиянин, попавший в топ-100 лучших игроков АПЛ