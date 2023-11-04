4 ноября «Фулхэм» дома сыграет против «Манчестер Юнайтед» в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча пройдет в субботу на стадионе «Крейвен Коттедж» в городе Лондон. Начало — в 15.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» можно будет с помощью социальной сети «ВКонтакте».

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию с самыми важными событиями игры «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» в матч-центре.

Команда тренера Эрика тен Хага занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ с 15 баллами. «Фулхэм» с 12 очками располагается на 14-й строчке.

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